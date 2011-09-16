46 черных иконок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок337 просмотров

Требуется сделать 46 иконок для Windows Phone. Технически - 46 png файлов размером 26*26, с черными изображениями на прозрачном фоне.

В результате нужно предоставить png-файлы и исходники.

В качестве исходного варианта прилагается картинка.

Оплата через webmoney.

png-файлы нужно будет именовать согласно этому списку:

список иконок:

LED on

LED off

fire alarm on

green light

yellow light

red light

traffic lights off

baggage

laden pallet

Unloading pallet

loading pallet

warehouse

handbag

buyer bag

check out bag

products

Order tracking

air-freighter

bus

trailer

lorry

wheeled tractor

fork-lift truck

tank truck

road roller

wheelchair

car driver

car damage

new car owner

car sale contract

approved car

find car

car testing

car repair

car buyer

transportation costs

Fuel

Open barrier

close barrier

Barrier

passport

female screw

submarine

repair costs

travel management

tropics

14 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

HeLLL
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$200
2 дня

Заявки фрилансеров

HeLLL
35 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Иконки для разделов музыкального интернет-магазина

    Нужно сделать иконки для разделов музыкального интернет-магазина. Иконки должны быть все в едином стиле, но при этом использовать элементы логотипов производителей. Всего: 43 шт.

    Иконки и Пиксель-арт23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иконки для сайта

    1. Нужно придумать основную иконку для сайта (мобильные приложения). 2. Придумать иконки для разделов и подразделов в одном разрешении (укажите цену за иконку)

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 10 черных иконок

    $50

    Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7. форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60 форматы для Windows Phone 7: png 26*26; фон - прозрачный. Для изображения использовать только черный цвет. Края ...

    iOS
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иконки

    Необходимо нарисовать 5 иконок 20х20, отображающих статус пользователя: в сети, оффлайн, недоступен, работаю...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иконки - 5 штук, 32х32

    Иконки для игры в формате png с прозрачным фоном. 1. Тёмный маг 2. Здание - источник энергии 3. Здание - магическая библиотека 4. Зомби 5. Дракон Стилистику ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 13 тулбарных иконок

    13 тулбарных иконок Нужно сделать иконки, см. приложенный рисунок, в размерах 64*64,48*48,32*32,24*24,16*16 256-цветные и 32-битные варианты, прозрачный фон, формат ICO+исходники список 13 иконок ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн иконки для главной страницы

    $20

    В аттаче - дизайн главной страницы. В середине 4 иконки, обозначающие 4 товарные категории: овощи (морковь), фрукты (яблоко), ягоды (рябина), зелень (трава какая то). Необходимо перерисовать иконку для овощей. Можно менять сам овощ на ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 10 черных иконок

    $50

    10 черных иконок Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7. форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60 форматы для Windows Phone 7: png 26*26; svg и xaml, в них картинка ...

    iOS
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад