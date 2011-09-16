46 черных иконок

Требуется сделать 46 иконок для Windows Phone. Технически - 46 png файлов размером 26*26, с черными изображениями на прозрачном фоне.

В результате нужно предоставить png-файлы и исходники.

В качестве исходного варианта прилагается картинка.

Оплата через webmoney.

png-файлы нужно будет именовать согласно этому списку:

список иконок:

LED on

LED off

fire alarm on

green light

yellow light

red light

traffic lights off

baggage

laden pallet

Unloading pallet

loading pallet

warehouse

handbag

buyer bag

check out bag

products

Order tracking

air-freighter

bus

trailer

lorry

wheeled tractor

fork-lift truck

tank truck

road roller

wheelchair

car driver

car damage

new car owner

car sale contract

approved car

find car

car testing

car repair

car buyer

transportation costs

Fuel

Open barrier

close barrier

Barrier

passport

female screw

submarine

repair costs

travel management

tropics