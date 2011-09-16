Нужно сделать иконки для разделов музыкального интернет-магазина. Иконки должны быть все в едином стиле, но при этом использовать элементы логотипов производителей. Всего: 43 шт.
46 черных иконок
Требуется сделать 46 иконок для Windows Phone. Технически - 46 png файлов размером 26*26, с черными изображениями на прозрачном фоне.
В результате нужно предоставить png-файлы и исходники.
В качестве исходного варианта прилагается картинка.
Оплата через webmoney.
png-файлы нужно будет именовать согласно этому списку:
список иконок:
LED on
LED off
fire alarm on
green light
yellow light
red light
traffic lights off
baggage
laden pallet
Unloading pallet
loading pallet
warehouse
handbag
buyer bag
check out bag
products
Order tracking
air-freighter
bus
trailer
lorry
wheeled tractor
fork-lift truck
tank truck
road roller
wheelchair
car driver
car damage
new car owner
car sale contract
approved car
find car
car testing
car repair
car buyer
transportation costs
Fuel
Open barrier
close barrier
Barrier
passport
female screw
submarine
repair costs
travel management
tropics
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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