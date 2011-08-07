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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$300
10 баллов
11 лет назад
Рекомендую как Профессионала в своем деле, сделал все быстро, качественно. Удобно работать с такими исполнителями. Рекомендую, не пожалеете.
Ответный отзыв
Надеюсь, еще поработем с Максимом. Отличный заказчик, приятный в общении человек. По оплате никаких проблем, все четко и вовремя, смело работайте!
$20
10 баллов
12 лет назад
Сделано четко и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Второй раз работаем с Антоном и второй раз все отлично. Рекомендую.
$230
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнено качественно, результатом очень доволен.
Ответный отзыв
Александр отличный заказчик. Четко ставит задачу, никаких проблем с оплатой. Буду рад поработать с ним еще.
$20
10 баллов
12 лет назад
Получил что заказывал, результатом доволен, будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Богданом. Человек знает что хочет, никаких проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.