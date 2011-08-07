HeLLL

Кирилл Бабиков HeLLL

 
34 годаРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
feline
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать много иконок/тизеров/иллюстраций
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
BMaxim
Максим 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Создать качественные иконки для сайта
Рекомендую как Профессионала в своем деле, сделал все быстро, качественно. Удобно работать с такими исполнителями. Рекомендую, не пожалеете.
Надеюсь, еще поработем с Максимом. Отличный заказчик, приятный в общении человек. По оплате никаких проблем, все четко и вовремя, смело работайте!
Ответный отзыв
drafter
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Персональный проект для Бабиков Кирилл (HeLLL)
Сделано четко и быстро. Рекомендую.
Второй раз работаем с Антоном и второй раз все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Skodmen
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$230
10 баллов
12 лет назад
Дополнить странички сайта с текстом графикой
Работа выполнено качественно, результатом очень доволен.
Александр отличный заказчик. Четко ставит задачу, никаких проблем с оплатой. Буду рад поработать с ним еще.
Ответный отзыв
PereBod4ik
Богдан 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
2 красивые кнопки
Получил что заказывал, результатом доволен, будем сотрудничать дальше.
Понравилось работать с Богданом. Человек знает что хочет, никаких проблем с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв