2 красивые кнопки

Есть блок, состоящий из 4-х кнопок с разными функциями. 2 из них уже есть - это стрелки перехода между страницами сайта.

Как это все выглядит на данный момент можно увидеть здесь:

http://artworks.com.ua/store/all/1_6.html

Блок с кнопками идет сразу под картиной.

Нужно сделать еще 2 кнопки. Назначение:

Первая - написать отзыв (комментарий) о картине.

Вторая - посмотреть картину в интерьере.

Требования:

1. Должны органично вписываться в дизайн сайта и не контрастировать с соседними кнопками-стрелками (если не хотите подстраиваться под стрелки можете нарисовать свои, но они должны быть не хуже тех что есть сейчас, а мне они уже изрядно полюбились).

2. При взгляде на кнопку должно быть интуитивно понятно ее назначение.

3. Нужно учитывать, что для кнопки задается прозрачность 70% и только при наведении курсора она становится видна на 100%. Кроме того кнопки довольно маленькие, поэтому то, что смотрится нормально при разрешении 128х128, уменьшенное до нужных размеров теряет свой облик.

P.S. Сайт личный, не клиентский, планируется развитие и расширение, поэтому нужна профессионально выполненная работа.