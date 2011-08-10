Дизайн сайта ансамбля Русское поле

Нужно подобрать фон
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Нужно создать сайт современного фольклорного коллектива (Русская народная песенная тематика, а также этника в современной обработке - 5 девушек и два парня) Ссылка на музыку: http://vkontakte.ru/id29439141#/russkoe_pole Сайт должен быть современный,но с уклоном в народность.Подчеркивающий молодость, задор, сексуальность, энергию, драйв, красоту. Коллектив певческий, не танцевальный! Народные элементы должны быть сопряжены с добротностью и солидной брутальностью..В общем все зависит от идеи художника.Каким он увидит современный фольклорный коллектив. Сайт должен быть максимально прост по восприятию. (Он не должен грузить! Не должно быть много много ящичков в ящике. Сегодня лишняя информация неактуальна.. Желательно, чтобы попавший сразу увидел, то, что ему было нужно. Либо оригинальный простой и вкусный дизайн либо подача нутра исполнителей. Для муз группы это: Глаза и Души исполнителей коллектива - их суть, нужно сразу увидеть и запомнить суть смотрящих на посетителя сайта людей (Артистов)…Возможно пригодится первая фотография идущих веселых под аркой людей….. и соответственно – новости (анонсы), аудио, видео, контакты и что нибудь еще… Фото на первую страницу (есть оригинал высокого качества) И дополнительные фото с данной фотосессии можно скачать по ссылке: http://narod.ru/disk/18177365001/%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5.rar.html (вес 28 мб) Примерный Бриф в приложении:
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