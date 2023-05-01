Сделать логотип, слоган и дизайн интернет-магазина

Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок227 просмотров
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Компьютерны магазин "Оптовик",

нужно нарисовать логотип,

придумать слоган,

воздать дизайн сайта.

Сайт создан на дмумла 1.5.23 + виртумарт.

Цены, предложения пишите.

12 лет назад
Lily1984
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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