Сделать логотип, слоган и дизайн интернет-магазина

Для главной страницы сайта remrep.ru нужно сделать красивый список разделов с записями и иконками. Пример: http://www.vashgarazh.com/ Принцип точно такой же, только картинки нужны размером чуть поменьше и всего две колонки. - Для каждой рубрики нужно нарисовать отдельную тематическую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компьютерны магазин "Оптовик",
нужно нарисовать логотип,
придумать слоган,
воздать дизайн сайта.
Сайт создан на дмумла 1.5.23 + виртумарт.
Цены, предложения пишите.
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