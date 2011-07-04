Дизайн сайта фотографа

Необходим дизайн для сайта , сделать нормальный макет в фотошопе. Ваши предложения, сроки исполнения. Тематика ремонт и отделка помещений для vip персон. На выходе необходимо примерно такое http://www.stroyestetic.ru но посолидней. Нужен макет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По объему страниц примерно как тут: http://www.nelaskiy.ru/, заказчик хочет аналог.
собственно кто сколько хочет за такое дело?
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