Дизайн сайта охранного агенства

У компании открывается новое направление, полиграфия, и в связи с этим необходимо сделать дизайн сайта. Задача: Нужно взять за основу тот дизайн, который сейчас есть (www.neva-reklama.ru), оставить ту же самую концепцию. То есть добавить что то минимальное, но ...