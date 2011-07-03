Требуется дизайн сайта. Примерно как znayu.pro Указывайте пожалуйста сразу цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать современный и стильный дизайн сайта учебного заведения, понадобится 1 главная и 1 внутренняя страница.О всех подробностях при личном общении на даном сервисе или по скайп
Логин antibot.
Оплата только при утверждении дизайна.
Плачу 100$ + премия за хорошую работу.
Нужем дизайнер с современным взглядом и опытом.(Пониманием в вёрстке).
При удачном сотрудничестве + проект.
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