Новый дизайн интернет-магазина spacomfort.ru

$178
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок365 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен новый дизайн

Главной страницы www.spacomfort.ru, категории в каталоге, страницы продукта

Цель: сделать изящный дизайн легкий с минимумом графики, Увеличить количество информации попадающее на экран пользователя без прокрутки, размер экрана 1024x768

Ширина фиксированная 1024 На всех страницах должен хорошо читаться телефон

подробности см ТЗ

12 лет назад
spacomfort
Александр 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Отрисовать шапку для сайта

    Нужна шапка для сайта в двух видах, ночной здание с подсветкой и дневной. Настроение шапки "светлое", но клоунское. Основным на шапке будет здание. Здание должно выделятся и светится. Здание это - шоу Здание должно притягивать, ночью должно выделятся Как ночью ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продающий сайт: купоны adwords и facebook

    $250

    Сейчас сайт выглядит так: http://inad.in (купоны для пополнения adwords и facebook) Нужен продающий дизайн. Продающий текст. Дизайн предпочтительно только красивый шрифт и возможно иконки подобрать готовые. Хотелось бы увидеть ваше видение красивого шрифтового дизайна.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапка для сайта детской мебели

    $50

    Для нового сайта детской мебели, нужна "шапка" сайта, которая бы вписывалась в общий дизайн сайта - http://mebelshop.com.ua Возможно изменение или доробатка некоторых элементов сайта с вашей стороны. Предложения по созданию нового дизайна сайта не рассматриваются. ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать шапку

    Добрый день. Требуется нарисовать шапку для интернет-магазина одежды. Нужно место под корзину и место под логин пароль (миниатюрные) Также разместить контактную информацию.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделка дизайна на движке Vamshop

    $100

    - переделать шаблон: заднийй фон черный, середина белая, текст черный, кнопки желтые(ораньжевые). Либо предложить готовый шаблон в указанных тонах. - в списке товаров добавить графу - наличие на складе - подправить файл ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Нужен дизайн для женского интернет-магазина "Larni.ru" (Ларни.РУ) Интернет-магазин бытовых товаров (посуда, кастрюли и прочее). Основная категория посетительниц - женщины 22-40 лет. Стилистика сайта должна быть в розовых и светло-голубых тонах. На сайте присутствует персонаж "овечка - Ларри", ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта и верстка на joоmla

    Необходимо сделать дизайн cайта знакомств, поработать с логикой сайта (разбить на мобильную версию и полную) и непосредственно натянуть дизайн на сайт. Вот примерный аналог mobimeet.ru Тз нет Так же надо будет натянуть это все на ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать дизайн и интегрировать его в php yii

    Необходимо нарисовать дизайн и интегрировать его в php yii. Аналогичные сайты: www.posterxxl.de, www.posterxxl.ru Цена/сроки? (мне нужно всё в комплексе ДИЗАЙН+ВЁРСТКА. Предложения по отдельности не рассматриваю)

    PHP
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад