Отрисовать шапку для сайта

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок285 просмотров
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Нужна шапка для сайта в двух видах, ночной здание с подсветкой и дневной.

Настроение шапки "светлое", но клоунское.

Основным на шапке будет здание.

Здание должно выделятся и светится.

Здание это - шоу

Здание должно притягивать, ночью должно выделятся

Как ночью здания лас-вегаса

http://adventure.in.ua/images/fckupload/%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%811.jpg

http://www.echoru.com/Portals/0/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81.jpg (фон очень темный)

http://sitravel.ru/upload/sitravel/photoalbum/tourism/cities/136/5203.jpg

Здание ночью освещено прожекторами и подсветкой (в реалии) но это не так как хотелось бы смотрится.

Отойти от реалии и добавить немного сказки и фантазии.

Здание это - различные кружки, дискотека, концерты, выступления , новогод. ёлки и тд..

Обязателен переход низ шапки на белый фон.

Есть обработанные фото здания, подложки под здание (как варианты), рендеры здания 3D с разных сторон.

Так же есть сам объект 3D

По требованию высылаю материал.

Оплата wmr по этапная.

Предоплаты нет.

От вас

приблизительные сроки и цена (от и до) за вариант

но не в таком виде 100-10000

Без предварительной цены удаляю.

Срок на 1-ну шапку 2 дня.

12 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
_Chups_
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$80
4 дня
Спасибо все качественно и в срок
Хороший и ответственный заказчик. Буду рад продолжить сотрудничество.
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