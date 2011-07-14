Отрисовать шапку для сайта

Сейчас сайт выглядит так: http://inad.in (купоны для пополнения adwords и facebook) Нужен продающий дизайн. Продающий текст. Дизайн предпочтительно только красивый шрифт и возможно иконки подобрать готовые. Хотелось бы увидеть ваше видение красивого шрифтового дизайна.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна шапка для сайта в двух видах, ночной здание с подсветкой и дневной.
Настроение шапки "светлое", но клоунское.
Основным на шапке будет здание.
Здание должно выделятся и светится.
Здание это - шоу
Здание должно притягивать, ночью должно выделятся
Как ночью здания лас-вегаса
http://adventure.in.ua/images/fckupload/%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%811.jpg
http://www.echoru.com/Portals/0/%D0%9B%D0%B0%D1%81-%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81.jpg (фон очень темный)
http://sitravel.ru/upload/sitravel/photoalbum/tourism/cities/136/5203.jpg
Здание ночью освещено прожекторами и подсветкой (в реалии) но это не так как хотелось бы смотрится.
Отойти от реалии и добавить немного сказки и фантазии.
Здание это - различные кружки, дискотека, концерты, выступления , новогод. ёлки и тд..
Обязателен переход низ шапки на белый фон.
Есть обработанные фото здания, подложки под здание (как варианты), рендеры здания 3D с разных сторон.
Так же есть сам объект 3D
По требованию высылаю материал.
Оплата wmr по этапная.
Предоплаты нет.
От вас
приблизительные сроки и цена (от и до) за вариант
но не в таком виде 100-10000
Без предварительной цены удаляю.
Срок на 1-ну шапку 2 дня.
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