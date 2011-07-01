Необходимо переделать шаблон (флеш)

Нужно сделать ретуш 2х страниц первая это главная страниц www.rentforme.net вторая http://rentforme.net/rent_a_house_or_villa/in/country/Croatia/29/all/all/all/all/default/ASC/1560 Справа должен быть фильтр как здесь http://rentforme.net/houses/search/ Ну и плюс лого... ставки не принимаю а) без цены б) без времени Тема у нас аренда домиков, вилл, яхт, самолетов...
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Необходимо сделать сайт, используя готовый шаблон (флэш), т.е. надо переделать шаблон немного. Подробности в скайпе - demienlexxx
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