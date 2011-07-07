Срочно: Дизайн сайта, логотип и верстка

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок504 просмотра
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Требуется создание логотипа, дизайн сайта и его верстка для компании, занимающейся строительством для фармацевтических организаций.

Дизайн ЛОГОТИПА в данном проекте уже не нужен - буедт предоставлен Заказчиком.

Требования:

1. И самое главное: 3 июля 2011 года (до конца дня) должен быть готов сверстанный сайт, который можно залить на хостинг - пусть это будет черновой вариант логтипа и дизайна, но выглядеть это должно серъезно и прилично. Текст для сайта предоставляется заказчиком. У дизайнера должен быть "свой" верстальщик, для быстрого реагирования на изменения, тк времени искать его после дизайна уже не будет. Верстка div-ная без других требований.

2. После 3 июля работа над созданием логотипа, а затем дизайна идут в нормальном - не авральном режиме до "упора" - т.е. пока не понравится (заказчик я требовательный, но без идиотского фанатизма). Пусть это будут совершенно отличные варианты от того что было сделано, тут будет уже стоять задача в качестве, а не в сроках. После окончания работ по дизайну - при надобности переверстываем сайт: div-ы, xhtml stricted.

3. Просьба начинающих дизайнеров не беспокоить, тк у вас должно быть нормальное портфолио, чтобы можно было оценить ваш стиль.

4. Если не сможете выполнить требование 1 - лучше не браться, т.к. мы сразу разрываем с вами наш договор и оплаты за проделанную работу не будет !!!

5. Способ оплаты: по согласованию, но я склонен к безопасной сделке. В любом случае первая оплата или предоплата будет сделана если будет выполнено требование 1.

Краткое видение по сайту (как руководство для начала работы дизайнеру) прикреплено ниже. Нужно будет оперативно предоставить несколько вариантов лого и дизайна, чтобы выбрать что сразу отправить на верстку.

Дизайн сайта
12 лет назад
lialkz
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
web-ideas
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$250
2 дня
Прексрасный дизайнер. Сделал все как нужно. Оргомное спасибо за сроки - не подвел.
Отличный заказчик. Понятные требования, четкое ТЗ. Своевременная оплата
brikysa1
Елена 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$50
5 дней
Очень доволен сотрудничеством. Елена все сделала не просто в срок, а очень быстро. Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем.
Отличный заказчик. Рекомендую всем. Четкое понятное ТЗ, адекватные требования, моментальная оплата работы. Спасибо за приятное сотрудничество.
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