Срочно: Дизайн сайта, логотип и верстка

Требуется создание логотипа, дизайн сайта и его верстка для компании, занимающейся строительством для фармацевтических организаций.

Дизайн ЛОГОТИПА в данном проекте уже не нужен - буедт предоставлен Заказчиком.

Требования:

1. И самое главное: 3 июля 2011 года (до конца дня) должен быть готов сверстанный сайт, который можно залить на хостинг - пусть это будет черновой вариант логтипа и дизайна, но выглядеть это должно серъезно и прилично. Текст для сайта предоставляется заказчиком. У дизайнера должен быть "свой" верстальщик, для быстрого реагирования на изменения, тк времени искать его после дизайна уже не будет. Верстка div-ная без других требований.

2. После 3 июля работа над созданием логотипа, а затем дизайна идут в нормальном - не авральном режиме до "упора" - т.е. пока не понравится (заказчик я требовательный, но без идиотского фанатизма). Пусть это будут совершенно отличные варианты от того что было сделано, тут будет уже стоять задача в качестве, а не в сроках. После окончания работ по дизайну - при надобности переверстываем сайт: div-ы, xhtml stricted.

3. Просьба начинающих дизайнеров не беспокоить, тк у вас должно быть нормальное портфолио, чтобы можно было оценить ваш стиль.

4. Если не сможете выполнить требование 1 - лучше не браться, т.к. мы сразу разрываем с вами наш договор и оплаты за проделанную работу не будет !!!

5. Способ оплаты: по согласованию, но я склонен к безопасной сделке. В любом случае первая оплата или предоплата будет сделана если будет выполнено требование 1.

Краткое видение по сайту (как руководство для начала работы дизайнеру) прикреплено ниже. Нужно будет оперативно предоставить несколько вариантов лого и дизайна, чтобы выбрать что сразу отправить на верстку.