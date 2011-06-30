Нужен дизайн сайта

$120
Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок442 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Краткое ТЗ во вложенном файле. Там же пример сайта на который можно ориентироваться.

Логотип вышлем.

Подробности обсудим с исполнителем.

Работаю БЕЗ предоплаты.

Просьба указывать ориентировочную стоимость и сроки. Дизайн нужен качественный.

Дизайн сайта
12 лет назад
teryoll
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад