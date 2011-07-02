Нужно сделать дизайн для сайта. Весь материал есть. Все подробности по ICQ 644896271 и по телефону 8(499)343-72-85
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется выполнить редизайн сайта - полностью переработать стиль оставив на некоторых страницах идею текущего сайта. Исправить ошибки текущей версии.
Требования описаны в pdf. Предварительные сроки прошу не указывать - только финальные
!!!! ТЗ НА САЙТ http://narod.ru/disk/17597505001/bet_design.pdf.html - на основе этого документа требуется производить изменения.
Выбор исполнителя будет выполнен на основе представления одной из страниц сайта, а именно отображенной в пункте 4 (Страница финальной сетки прошедшего или идущего турнира турнира (tourneysc2.htm)) Присылайте в любом формате (jpg gif...)
Сайт в итоге должен быть по сути одной страничкой на которой либо присутствуют какие-то элементы либо нет нет.
По сути страничка должна быть разделена на части в которой меняются только один или две части Остальные статичны.
Приветвуются Yandex.Деньги, есть USD WebMoney.
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