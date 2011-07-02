Требуется выполнить редизайн сайта - полностью переработать стиль оставив на некоторых страницах идею текущего сайта. Исправить ошибки текущей версии.

Требования описаны в pdf. Предварительные сроки прошу не указывать - только финальные

!!!! ТЗ НА САЙТ http://narod.ru/disk/17597505001/bet_design.pdf.html - на основе этого документа требуется производить изменения.

Выбор исполнителя будет выполнен на основе представления одной из страниц сайта, а именно отображенной в пункте 4 (Страница финальной сетки прошедшего или идущего турнира турнира (tourneysc2.htm)) Присылайте в любом формате (jpg gif...)

Сайт в итоге должен быть по сути одной страничкой на которой либо присутствуют какие-то элементы либо нет нет.

По сути страничка должна быть разделена на части в которой меняются только один или две части Остальные статичны.

Приветвуются Yandex.Деньги, есть USD WebMoney.