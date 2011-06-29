Простой дизайн

Требуется разработать логотип (шапку) и переработать дизайн для сайта, посвящённого вопросам восстановления данных. Необходимо подобрать цветовую гамму, шрифты и их размеры, т.е. придать сайту законченный и привлекательный внешний вид, минимально изменяя структуру расположения элементов. Внешний ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простенький дизайн для сайта
Без каких либо наворотов Главная страница состоит из 3х блоков а а остальные одноблочные также в дизайне должен присутствовать Логотип .
Цена обговаривается с исполнителем после обсуждения проекта и сроков
Оплата на выбор исполнителя
Работа срочная
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