Простой дизайн

Нужен простенький дизайн для сайта

Без каких либо наворотов Главная страница состоит из 3х блоков а а остальные одноблочные также в дизайне должен присутствовать Логотип .

Цена обговаривается с исполнителем после обсуждения проекта и сроков

Оплата на выбор исполнителя

Работа срочная