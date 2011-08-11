Дизайн для торрент-трекера

Нужен качественный дизайн для трекера (на dle). Запоминающийся, чтобы сайт чем-то отличался от сотен подобных. Дизайн главной страницы, внутренних + лого и фавиконка. Особых пожеланий нет.

Обращусь только к профи. Если вы уже делали дизайны подобных проектов - показывайте. Примерную стоимость работы желательно указывать сразу.