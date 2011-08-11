Дизайн для торрент-трекера

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки149 просмотров
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Нужен качественный дизайн для трекера (на dle). Запоминающийся, чтобы сайт чем-то отличался от сотен подобных. Дизайн главной страницы, внутренних + лого и фавиконка. Особых пожеланий нет.

Обращусь только к профи. Если вы уже делали дизайны подобных проектов - показывайте. Примерную стоимость работы желательно указывать сразу.

12 лет назад
Cox10
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$200
2 дня
Заказывал у Александра дизайн. Сроки несколько затянулись, зато конечный результат порадовал. Спасибо!
Остался довольным сотрудничеству. оплата своевременно. конструктивная критика. и хорошая терпеливость. Рад сотрудничеству
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