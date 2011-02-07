Cox10

Евгений Cox10

 
58 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Дизайн для торрент-трекера
DLE
Остался довольным сотрудничеству. оплата своевременно. конструктивная критика. и хорошая терпеливость. Рад сотрудничеству
Заказывал у Александра дизайн. Сроки несколько затянулись, зато конечный результат порадовал. Спасибо!
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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Необходима настройка сервера
DebianNginx
Очень адекватный и приятный заказчик
Благодарствую - сервер настроен и работает. Очень рад, что выбрал именно Семена - очень пунктуальный человек, знающий свое дело.
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oTTo-404
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Вшить flash баннер
Отличный заказчик! Четкое задание и мгновенная оплата. Было приятно иметь дело с таким человеком, как Евгений!
Сергей выполнил задачу быстро и правильно. Благодарю.
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Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$400
10 баллов
14 лет назад
Софт для удобного портирования информации из А в Б
Очень доволен сотрудничеством с Евгением! Работа проходила спокойно, оплата достойная и своевременная. Евгений всегда готов к конструктивному диалогу и прислушивается к мнению исполнителя. Вобщем отличный заказчик и хороший человек!
Виктор очень порадовал вдумчивым и внимательным отношением к проекту. По сути, сделано больше тз, т.е. Виктор сам додумывает очень полезные функции, без которых проект был бы не так хорош. Продолжаем сотрудничество!
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