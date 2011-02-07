Нужен качественный дизайн для трекера (на dle). Запоминающийся, чтобы сайт чем-то отличался от сотен подобных. Дизайн главной страницы, внутренних + лого и фавиконка. Особых пожеланий нет. Обращусь только к профи. Если вы ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сервер AMD Athlon 64 X2 4200, 2 GB DDR2. 3 сайта, посещаемостью около 10к уников в сутки. ОС Debian 5.0 Lenny 64 bit, панель isp manager. На данный момент падает через несколько ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Вставить на сайт flash баннер со ссылкой - так, чтобы корректно смотрелся во всех браузерах. Нужно прямо сейчас.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
В ff отображается нормально, в ie - то вообще не показывается, то почему-то не с заданными размерами - в зависимости от вариантов кода. Срочно нужен специалист:)HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Разработка софта.Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Ищу адекватного программиста для решения данной задачи. Здесь представлен только базовый функционал, если все получится достойно - будем делать новые плюшки, разумеется, за отдельную плату. Главное - удобно и быстро. Нужна именно ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
14 лет назад
DLE
Остался довольным сотрудничеству. оплата своевременно. конструктивная критика. и хорошая терпеливость. Рад сотрудничеству
Ответный отзыв
Заказывал у Александра дизайн. Сроки несколько затянулись, зато конечный результат порадовал. Спасибо!
$50
10 баллов
14 лет назад
DebianNginx
Очень адекватный и приятный заказчик
Ответный отзыв
Благодарствую - сервер настроен и работает. Очень рад, что выбрал именно Семена - очень пунктуальный человек, знающий свое дело.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличный заказчик! Четкое задание и мгновенная оплата. Было приятно иметь дело с таким человеком, как Евгений!
Ответный отзыв
Сергей выполнил задачу быстро и правильно. Благодарю.
$400
10 баллов
14 лет назад
Очень доволен сотрудничеством с Евгением! Работа проходила спокойно, оплата достойная и своевременная. Евгений всегда готов к конструктивному диалогу и прислушивается к мнению исполнителя. Вобщем отличный заказчик и хороший человек!
Ответный отзыв
Виктор очень порадовал вдумчивым и внимательным отношением к проекту. По сути, сделано больше тз, т.е. Виктор сам додумывает очень полезные функции, без которых проект был бы не так хорош. Продолжаем сотрудничество!