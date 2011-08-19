Знание:
PHP 5, MySQL, HTML, Smarty, JavaScript, CSS, jQuery, AJXA
Хороший опыт в разработке проектов с нуля
Дорабатываю разные движки
Опыт в програмировании более 2 лет
Cоблюдаю сроки.
Верстаю быстро.Все ручками.
Кроссбраузерность ( IE7, IE8, Opera, Netscape, Safari, FF, Google Chrome), IE6 если понадобится.
Всё оформление в CSS.
ICQ 426058031
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Java
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
0 баллов
14 лет назад
Сергей начал бодро. Показывал результаты у себя на хостинге. Бюджет был увеличен. т.к. он сделал немного больше, чем было в ТЗ изначально. Большую часть оплаты он получил. И пропал. В течение двух месяцев он не может отгрузить сайт на мой хостинг. Смотрю стали появляться отрицательные отзывы потихоньку. Им было заявлено 14 дней на выполнение проекта, прошло уже три месяца. Сергей, вышлите мне хотя бы бэкап. То, что вы показывали мне на локалке.
$100
0 баллов
14 лет назад
HTML
По привычке начну с хорошего 0 Основные работы были выполнены в срок ( подробнее в не понравилось) 1 Деньги в виде предоплаты Сергей не просит. 2 Над моим проектом работал удаленно (не на живую) , пароли не просил. 3 Во время работы был доступен по скайпу или телефону. Что совсем не понравилось. 1 Тестировал Сергей очень плохо, хотя было оговорено что Сергей все протестирует внимательно сам и только потом предоставит сделанную работу. 2 Часть глюков Сергей быстро , а когда вскрылись более серьезные глюки то начались тормоза ( больше месяца некоторые вещи правились ) С учетом на то что срок на задание 2 недели. Выводы. Сергей знает свою работу но временами сильно занят поэтому торопится не тестирует. Будьте готовы к тому что глюки могут исправятся очень долго. Возможно это только мне так не повезло , возможно у Сергея проблемы, но работа есть работа и ее надо сделать полностью. Как ни странно это звучит но я надеюсь на дальнейшую работу, и исправление текущих ошибок...
$15
10 баллов
14 лет назад
AJAXPHP
Все сделано четко и в срок.
$25
10 баллов
14 лет назад
PrestaShop
Хотелось выразить огромную благодарность специалисту Сергею за работу над нашим проектом. Все пожелания и дополнения выполнялись в самые короткие сроки. Рекомендую. Работа выполнена на 5+. Рекомендую к сотрудничеству, опыт положительный =) Работа выполнена на высоком уровне; – Цена приемлимая; – Выполнена в срок; – Конечный результат полность устроил; – Результат можете посмотреть в его портфолио;
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
нет рейтинга