По привычке начну с хорошего 0 Основные работы были выполнены в срок ( подробнее в не понравилось) 1 Деньги в виде предоплаты Сергей не просит. 2 Над моим проектом работал удаленно (не на живую) , пароли не просил. 3 Во время работы был доступен по скайпу или телефону. Что совсем не понравилось. 1 Тестировал Сергей очень плохо, хотя было оговорено что Сергей все протестирует внимательно сам и только потом предоставит сделанную работу. 2 Часть глюков Сергей быстро , а когда вскрылись более серьезные глюки то начались тормоза ( больше месяца некоторые вещи правились ) С учетом на то что срок на задание 2 недели. Выводы. Сергей знает свою работу но временами сильно занят поэтому торопится не тестирует. Будьте готовы к тому что глюки могут исправятся очень долго. Возможно это только мне так не повезло , возможно у Сергея проблемы, но работа есть работа и ее надо сделать полностью. Как ни странно это звучит но я надеюсь на дальнейшую работу, и исправление текущих ошибок...