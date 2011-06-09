Доделать сайт

Сергей начал бодро. Показывал результаты у себя на хостинге. Бюджет был увеличен. т.к. он сделал немного больше, чем было в ТЗ изначально. Большую часть оплаты он получил. И пропал. В течение двух месяцев он не может отгрузить сайт на мой хостинг. Смотрю стали появляться отрицательные отзывы потихоньку. Им было заявлено 14 дней на выполнение проекта, прошло уже три месяца. Сергей, вышлите мне хотя бы бэкап. То, что вы показывали мне на локалке.