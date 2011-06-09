Есть сайт на Wordpress с постоянно растущем облаком тегов. Нужно найти и настроить плагин, который будет искать в тексте записей слова, существующие в облаке тегов и автоматически создавать из них ссылки на соответствующие теги. Например, если где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доделать сайт. cms - самописная. Нужно устранить мелкие баги, внедрить некоторые функции. В общем привести сайт в рабочее состояние.
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