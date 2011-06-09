Доделать сайт

$100
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок272 просмотра
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Нужно доделать сайт. cms - самописная. Нужно устранить мелкие баги, внедрить некоторые функции. В общем привести сайт в рабочее состояние.

13 лет назад
Silence-6
Ольга 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
oTTo-404
Сергей 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$100
14 дней
Сергей начал бодро. Показывал результаты у себя на хостинге. Бюджет был увеличен. т.к. он сделал немного больше, чем было в ТЗ изначально. Большую часть оплаты он получил. И пропал. В течение двух месяцев он не может отгрузить сайт на мой хостинг. Смотрю стали появляться отрицательные отзывы потихоньку. Им было заявлено 14 дней на выполнение проекта, прошло уже три месяца. Сергей, вышлите мне хотя бы бэкап. То, что вы показывали мне на локалке.
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