Разработка портала на 1С:Битрикс

Есть сайт на Wordpress с постоянно растущем облаком тегов. Нужно найти и настроить плагин, который будет искать в тексте записей слова, существующие в облаке тегов и автоматически создавать из них ссылки на соответствующие теги. Например, если где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки интернет версии одного журнального издания требуется программист со знанием 1С:Битрикс.
В обязанности будет входить:
1) Вёрстка макета\макетов страниц.
2) Установка и настройка CMS под нужды заказчика.
3) Подготовка сайта к запуску, отладка.
4) На базе сайта планируется создание приложений для моб. устройств, так что сайт должен иметь возможность экспорта информации с помощью лент RSS.
Уважаемые, нужен именно программист, предложения по разработке под ключ просьба не публиковать!!!
За более подробной информацией обращайтесь в личку или в ICQ: 305553511
P.s. Бюджет указал приблизительный. Сроки и ваше вознаграждение - обсуждаются в зависимости от навыков и портфолио.
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