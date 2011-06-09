Разработка портала на 1С:Битрикс

Для разработки интернет версии одного журнального издания требуется программист со знанием 1С:Битрикс.

В обязанности будет входить:

1) Вёрстка макета\макетов страниц.

2) Установка и настройка CMS под нужды заказчика.

3) Подготовка сайта к запуску, отладка.

4) На базе сайта планируется создание приложений для моб. устройств, так что сайт должен иметь возможность экспорта информации с помощью лент RSS.

Уважаемые, нужен именно программист, предложения по разработке под ключ просьба не публиковать!!!

За более подробной информацией обращайтесь в личку или в ICQ: 305553511

P.s. Бюджет указал приблизительный. Сроки и ваше вознаграждение - обсуждаются в зависимости от навыков и портфолио.