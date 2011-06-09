Настроить автоссылки для сайта на Wordpress

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки178 просмотров
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Есть сайт на Wordpress с постоянно растущем облаком тегов.

Нужно найти и настроить плагин, который будет искать в тексте записей слова, существующие в облаке тегов и автоматически создавать из них ссылки на соответствующие теги.

Например, если где то внутри записи встречается слово "Россия" и в облаке тегов есть такой тег, то это слово внутри записи делается в виде ссылки на этот тег. При этом кол-во таких ссылок нужно регулировать параметрам.

Я нашел вроде как подходящий плагин SimpleTags, но не получилось его настроить. Ищу спеца, который это сможет быстро сделать.

WordPress
12 лет назад
diver495
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
mousehouse
Александр 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$4
1 день