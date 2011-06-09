Доработка сайта на ABO CMS

Нужны некоторые доработки по плагинам и прочем. Сайт на базе Wordpress. Cрочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо создать личный кабинет на сайте, работающем на ABO CMS. Вместе с заявками отправляйте, пожалуйста, ссылки на выполненные вами проекты на данной CMS.
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