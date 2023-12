Поправить сайт

1. Вывод новостей на всех страницах сайта(сейчас только на главной).

2. В разделе контакты и цены не работает печать страницы.

3. Создаются дубли страниц например http://www.shargroup.ru/moskovskaya.html/ если в конце поставить любые символы, та же страница и останется, сообщения об ошибке не будет

4. В админке к записям не добавляться фотографии, ошибка:

Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open '/var/www/artkerr/data/www/shargroup.ru/images//small/image799s.jpg' for writing: Permission denied in /var/www/artkerr/data/www/shargroup.ru/admin/common/copy_resize_image.php on line 49

Warning: chmod() [function.chmod]: Operation not permitted in /var/www/artkerr/data/www/shargroup.ru/admin/common/loadimg.php on line 45

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/artkerr/data/www/shargroup.ru/admin/common/copy_resize_image.php:49) in /var/www/artkerr/data/www/shargroup.ru/admin/common/loadimg.php on line 57

Картинка добавлена