Создание сайта joomla на базе шаблона

Шаблон - Ticket Bazar (http://osc4.template-help.com/wt_30296/index.html#) не заточен ни под какую cms/ просто psd, html - интегрировать на CMS joomla, все настроить, затем установить на хостинг.Хостинг есть, домен есть, шаблон №30296 есть. Пишите пожалуйста в личку и по скайпу: ps64 neviadomsky: цену, срок .Техническое задание в скринах-

http://narod.ru/disk/15927473001/%D0%A2%D0%97%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20-%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB.doc.html