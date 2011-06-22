Хак для DLE 9.2

Нужен простой сайт чтобы собирать мнения людей о том когда произойдет какое-то событие. Интерфейс должен быть очень простым: Сначала посетитель отмечает на календаре дату когда по его мнению произойдет некоторое событие. Затем ему показывются даты за которые голосуют ...
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Необходимо добавить дополнительное поле в настройках групп пользователей, позволяющие привязывать свой шаблон к каждой группе, выбор шаблона должен быть реализован в виде раскрывающегося списка как в основных настройках скрипта.
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