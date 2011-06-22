Хак для DLE 9.2

Веб-программированиеЗавершен1 заявка203 просмотра
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Необходимо добавить дополнительное поле в настройках групп пользователей, позволяющие привязывать свой шаблон к каждой группе, выбор шаблона должен быть реализован в виде раскрывающегося списка как в основных настройках скрипта.

13 лет назад
Yura_Slabko
Юрий 
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
gribowski
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Спасибо.
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