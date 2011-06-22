Хак для DLE 9.2

Требуется сделать модуль по сути а не сайт)) его смысл: есть 3 прайса в екселе 1. каталог запчастей оригинальных 2. каталог того что есть на складе сейчас 3. каталог неоригинальных запчастей. на сайте есть поиск по коду запчасти (это не ...