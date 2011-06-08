Загрузка Ексель файлов в базу и поиск

Требуется сделать модуль по сути а не сайт))

его смысл: есть 3 прайса в екселе

1. каталог запчастей оригинальных

2. каталог того что есть на складе сейчас

3. каталог неоригинальных запчастей.

на сайте есть поиск по коду запчасти (это не вин запрос, а можно назвать его просто артикулом)

и если пользователь вводит в поиск чето там и нажимает поиск, то

1. нужно спарсить первый прайс оригинальным каталогом с фильтром запчастей в наличии, которые указаны во втором прайсе. и вывести их в результатах

2. нужно спарсить каталог неоригинальных запчастей с фильтром тех запчастей которые есть в наличии в оригинальном каталоге

3. умножить цены и там и там на 1.2 (наценка 20

и последнее, на странице результатов поиска около табилцы с результатами у каждого товара есть кнопка купить, по которой надо в корзину передать строку :

производитель, номер произволитетя, наименование, маркер оригинальной или неориганальной запчасти. цена

Забыл уточнить нужно на ПХП и подружить с НЕТКАТ, но на нее внимания не обращайте)