Исправить сайт на wordpress

Есть архив с флешем http://www.comforta.com.ua/test/AC_Active_Product_Demo_4_web.rar Необходимо сделать такую же флешку на русском языке, либо поправить эту. Если переделывать: Я декомпилировал, но как шрифт добавить - незнаю. После добавления шрифта нужно поменять текст на тот, что я дам. И заменить ...
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Сразу скажу что тут понадобится больше программирования чем знание просто установки плагинов вордпрес.
есть два идентичных сайта на вордпрес. Один из них обновили из админки, но оказалось что он был неправильно запрограммирован (лезли в код самого вордперса, например менялся wp-includes/template-loader.php и другие) и перестали работать некоторые функции.
надо путем сравнения с рабочим клоном восстановить работоспособность модулей.
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