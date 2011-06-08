Исправить сайт на wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки140 просмотров
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Сразу скажу что тут понадобится больше программирования чем знание просто установки плагинов вордпрес.

есть два идентичных сайта на вордпрес. Один из них обновили из админки, но оказалось что он был неправильно запрограммирован (лезли в код самого вордперса, например менялся wp-includes/template-loader.php и другие) и перестали работать некоторые функции.

надо путем сравнения с рабочим клоном восстановить работоспособность модулей.

WordPressСайт на WordPress
13 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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