Исправить сайт на wordpress

Сразу скажу что тут понадобится больше программирования чем знание просто установки плагинов вордпрес.

есть два идентичных сайта на вордпрес. Один из них обновили из админки, но оказалось что он был неправильно запрограммирован (лезли в код самого вордперса, например менялся wp-includes/template-loader.php и другие) и перестали работать некоторые функции.

надо путем сравнения с рабочим клоном восстановить работоспособность модулей.