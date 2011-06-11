Доработка функционала сайта на PHP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Для доработки функционала сайта нужен php программист для регулярного сотрудничества.

Хорошие знания: PHP, XML, регулярных выражений, Smarty, HTML

В качестве тест задание (которое будет оплачено)

Нужно будет интегрировать Яндекс-карты, а именно:

По имеющемуся в базе адресу получить координаты объекта, сохранить их базу. Отобразив объект на карте на заданной странице, в качестве метки использовав информацию из базы.

Определить ближайшую станцию метро от объекта сохранив ее в базу и отобразив на заданной странице ( http://api.yandex.ru/maps/jsapi/doc/mod/concepts/metro.xml)

План работы такой:

Вы присылаете свое предложение по этому заданию, если меня оно заинтересует, мы обговариваем условия по всему списку имеющихся на текущий момент работ.

После согласования условий вы приступаете сначала к этому заданию и в случае успешной реализации, потом и к последующим.

Пожалуйста, делайте ваши предложения, только если вы достаточно свободны в данный момент, что cможете взять еще один проект, и у вас есть возможность уделять проекту время в ближайшие дни. Указав, необходимое время нужное вам для реализации тестового задания. В том случае если вам нужно предварительно посмотреть код и вникнуть в детали, эта возможность будет вам

предоставлена на этапе согласования условий.

Оплата по договоренности.

Если есть вопросы пишите, расскажу подробнее.

PHP
13 лет назад
lrv
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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