Парсинг google maps (Local Business Center)

Необходимо доработать существующий или написать с нуля модуль проведения семинаров под ТЗ (исполнителю), для Joomla 1.5. Для связи icq 20пять317214
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Входные данные:
- категория по которой нужно получить маркеры с информацией
- регион поиска (например 2 точки(квадрат))
Выходные данные:
txt файл: название маркера; его описание; url(если есть); координаты
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