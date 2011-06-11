Парсинг google maps (Local Business Center)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Входные данные:

- категория по которой нужно получить маркеры с информацией

- регион поиска (например 2 точки(квадрат))

Выходные данные:

txt файл: название маркера; его описание; url(если есть); координаты

13 лет назад
Ashipka
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад