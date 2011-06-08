Первичная настройка Webasyst.

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки182 просмотра
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Необходимо

- настроить вывод товара на главной (популярный и т.п.)

- небольшая настройка шаблона/

Работы на 20 минут.

13 лет назад
kopyha
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад