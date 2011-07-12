Доделать и развивать сайт

Работает сайт www.csef.ru. В свое время делался не совсем прямыми руками под CMS собственной разработки. Контакт с разработчиком потерян, а баги остались...

А. Необходимо (достаточно оперативно):

1. Устранить некоторые явные ошибки (корректировка ошибок отображения в английской версии сайта; запись заголовка статьи, а не проекта при перепосте в соцсети и др.).

2. Внести изменения в нынешний дизайн главной страницы (поменять местами некоторые блоки и добавить новые).

3. Внести изменения в базу SQL (структуры базы нет): добавить один раздел, скорректировать вывод информации на экран из другого раздела, скорректировать страницы в одном из разделов.

4. Обновить дизайн сайта (сохранив нынешний вид, перерисовать картинки в png, сейчас пережатый jpg - шрифт размыт).

5. Добавить интеграцию с соцсетями (апплеты iLike! для Fb и LJ).

6. Добавить возможность комментировать статьи в форуме сайта.

Подробно по пунктам опишу в привате.

Б. Далее (относительно спокойно):

1. Сопровождать сайт в плане устранения неполадок/дорабоки и расширения функционала.

Бюджет определен под пункт "А".