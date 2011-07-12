Доделать и развивать сайт

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки247 просмотров
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Работает сайт www.csef.ru. В свое время делался не совсем прямыми руками под CMS собственной разработки. Контакт с разработчиком потерян, а баги остались...

А. Необходимо (достаточно оперативно):

1. Устранить некоторые явные ошибки (корректировка ошибок отображения в английской версии сайта; запись заголовка статьи, а не проекта при перепосте в соцсети и др.).

2. Внести изменения в нынешний дизайн главной страницы (поменять местами некоторые блоки и добавить новые).

3. Внести изменения в базу SQL (структуры базы нет): добавить один раздел, скорректировать вывод информации на экран из другого раздела, скорректировать страницы в одном из разделов.

4. Обновить дизайн сайта (сохранив нынешний вид, перерисовать картинки в png, сейчас пережатый jpg - шрифт размыт).

5. Добавить интеграцию с соцсетями (апплеты iLike! для Fb и LJ).

6. Добавить возможность комментировать статьи в форуме сайта.

Подробно по пунктам опишу в привате.

Б. Далее (относительно спокойно):

1. Сопровождать сайт в плане устранения неполадок/дорабоки и расширения функционала.

Бюджет определен под пункт "А".

12 лет назад
csef
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
pvalex
Павел 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
4 дня
К сожалению, личные обстоятельства не позволили довести проект до конца (пропадал со связи неделями), но начало было хорошее - за это спасибо!
Все ок
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