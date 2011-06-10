Сделать модуль для joomla 1.5

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок168 просмотров
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Есть скрипт - анализ сайта, нужно сделать в виде модуля для joomla 1.5

Пишите цены и сроки.

Joomla
13 лет назад
snipe2009
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
unifex
38 летУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
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Отличный заказчик, приятный в общении человек. Быстрая оплата, что немаловажно. Буду рад работать еще.
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