Провести аналитику сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем программиста с большим опытом работы в CMS Drupal.

Необходимо провести аналитику сайта - http://galileo-tv.ru/

Готовы взять данного специалиста на постоянную поддержку сайта.

Необходимо предоставить свою смету и сроки по данному вопросу.

13 лет назад
shomer
Даниил 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Тест скорости интернет соединения

    Нужна разработка приложения для сайта: тестирование скорости интернет соединения. Методология расчета на ваше усмотрение, возможно реализация замера скорости исключительно с сервером, где будет размещен сам ресурс. Внешний вид обсуждается. Контролируемые параметры: ip адрес, "пинг", исходящая скорость, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тех. работы для сайта на Joomla

    ТЗ для сайта www.autosab.ru 1) Сделать ЧПУ урлы. – www.адрессайта.ru/названиераздела 1 го порядка Версия Joomla 1.0.15 – не факт что она поддерживает ЧПУ , в случае если нет надо скачать какой нибудь патч (вам виднее)(возможновы предложите обновить версию ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание модуля для джумла 1.5

    Нужно создать модуль к CMS Joomla 1.5 по рассылке приглашений для регистрации на сайте. Его основные функции: 1. Для зарегестрированного пользователя должна быть форма, где пользователь выбирает с какого аккаунта приглашает своих друзей: Вконтакте, FaceBook, Gmail, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать форму

    $80

    Имеется форма из 7-ми шагов (Javascript), на каждом шаге данные сохраняются в куки. Нужно доработать форму в соответствии с требованиями. Подробности и код формы – а вттаче. Сама форма располагается здесь: vab.ua/ukr/test_form1/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Алфавит для dle 9,2

    Необходимо доделать модуль вывода новостей в алфавитном порядке. В данный момент существуют моды которые сортируют вывод новостей по 1 букве названия. Задача дописать мод чтобы сортировка производилась по всем буквам названия согласно алфавита

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать 301 редирект

    На сайте движок - DLE 8.5 1. Нужно сделать 301 редирект с http://www.favoritrealty.com.ua/ на http://favoritrealty.com.ua/ 2. Нужно сделать 301 редирект с http://favoritrealty.com.ua/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/ и http://www.favoritrealty.com.ua/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/ 3. Нужно сделать 301 редирект с http://favoritrealty.com.ua/prodazha-domov/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/prodazha-domov/ ( ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад