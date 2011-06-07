Требуется 1С-программист для написания модуля выгрузки данных из 1С-Предприятие на веб-сайт. Если сработаемся - возможно долгосрочное сотрудничество!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем программиста с большим опытом работы в CMS Drupal.
Необходимо провести аналитику сайта - http://galileo-tv.ru/
Готовы взять данного специалиста на постоянную поддержку сайта.
Необходимо предоставить свою смету и сроки по данному вопросу.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужна разработка приложения для сайта: тестирование скорости интернет соединения. Методология расчета на ваше усмотрение, возможно реализация замера скорости исключительно с сервером, где будет размещен сам ресурс. Внешний вид обсуждается. Контролируемые параметры: ip адрес, "пинг", исходящая скорость, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо установить форум, настроить + написать модуль для специальной регистрации.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
ТЗ для сайта www.autosab.ru 1) Сделать ЧПУ урлы. – www.адрессайта.ru/названиераздела 1 го порядка Версия Joomla 1.0.15 – не факт что она поддерживает ЧПУ , в случае если нет надо скачать какой нибудь патч (вам виднее)(возможновы предложите обновить версию ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать модуль к CMS Joomla 1.5 по рассылке приглашений для регистрации на сайте. Его основные функции: 1. Для зарегестрированного пользователя должна быть форма, где пользователь выбирает с какого аккаунта приглашает своих друзей: Вконтакте, FaceBook, Gmail, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $80
Имеется форма из 7-ми шагов (Javascript), на каждом шаге данные сохраняются в куки. Нужно доработать форму в соответствии с требованиями. Подробности и код формы – а вттаче. Сама форма располагается здесь: vab.ua/ukr/test_form1/Закрыт13 лет назад
Срочно написать скрипт регер для Xedant Human Emulator или просто на PHP с возможностью запуска на Денвере. ICQ для связи 413-159-159Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен программист для доработки скрипта PHP, Zend.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо доделать модуль вывода новостей в алфавитном порядке. В данный момент существуют моды которые сортируют вывод новостей по 1 букве названия. Задача дописать мод чтобы сортировка производилась по всем буквам названия согласно алфавитаЗавершен13 лет назад
На сайте движок - DLE 8.5 1. Нужно сделать 301 редирект с http://www.favoritrealty.com.ua/ на http://favoritrealty.com.ua/ 2. Нужно сделать 301 редирект с http://favoritrealty.com.ua/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/ и http://www.favoritrealty.com.ua/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/ 3. Нужно сделать 301 редирект с http://favoritrealty.com.ua/prodazha-domov/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/prodazha-domov/ ( ...Завершен13 лет назад