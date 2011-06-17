На сайте движок - DLE 8.5

1. Нужно сделать 301 редирект с http://www.favoritrealty.com.ua/ на http://favoritrealty.com.ua/

2. Нужно сделать 301 редирект с http://favoritrealty.com.ua/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/ и http://www.favoritrealty.com.ua/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/

3. Нужно сделать 301 редирект с http://favoritrealty.com.ua/prodazha-domov/page/1/ на http://favoritrealty.com.ua/prodazha-domov/ ( и так должно быть для всех разделов, что первая страница пеженга редиректит на сам раздел).

Нужно сделать так что бы все редиректы работали для новых и старых разделов без изменения .htaccess. Один раз настроить .htaccess и больше в него не лезть...