Joomla 1.5+K2Store component модификация

$1000
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок184 просмотра
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Вот как должно быть в жумле на стрнице продукта:

http://www.ecwid.com/demo-frontend.html#ecwid:category=3003&mode=product&product=4064

имеется ввиду требется функционал выбора опций у компонента который сечас только штуки может добавлять.

(ссылка на еквид не проплачена, не является рекламой, а просто самый наглядный пример)

Joomla
13 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад