Joomla 1.5+K2Store component модификация

Вот как должно быть в жумле на стрнице продукта:

http://www.ecwid.com/demo-frontend.html#ecwid:category=3003&mode=product&product=4064

имеется ввиду требется функционал выбора опций у компонента который сечас только штуки может добавлять.

(ссылка на еквид не проплачена, не является рекламой, а просто самый наглядный пример)