Установить доску объявлений на DLE сайт

Требуется web-программист или команда для написание програмного кода. ............ •Имеется уже готовая верстка, блочная, по стандарту W3C, проверенная валидатором по стандарту strict.dtd •Весь интерактив в виде JavaScript / Jquery уже присутствует ............ Требования к кандидату или команде: • портфолио; • отзывы, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна доска объявлений на сайт kanevskaya.pro. подогнать под дизайн сайта. и поставить на сайт.
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