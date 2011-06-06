Макрос для Powerpoint 2003

У powerpoint 2003 есть такая функция, как копирование слайда целиком и вставка его, как слайд, в другой слайд. Не в другую презентацию, а именно в слайд. Это делается через специальную вставку -> объект слайд.

Нужно создать такой макрос, чтобы при копировании слайда в одной презентации, и нажатия пр.кн.мыши на слайде другой презентации в контекстном меню была строка "вставить слайд" и отрабатывала специальная вставка -> объект слайд. Макрос должен быть рабочим. Если в буфере не слайд,а, например, текст - то п. контекстного меню "вставить слайд" должен быть неактивным. Если это делается не через макрос - предложите вариант.

Срок - 2 дня.