Макрос для Powerpoint 2003

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки109 просмотров
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У powerpoint 2003 есть такая функция, как копирование слайда целиком и вставка его, как слайд, в другой слайд. Не в другую презентацию, а именно в слайд. Это делается через специальную вставку -> объект слайд.

Нужно создать такой макрос, чтобы при копировании слайда в одной презентации, и нажатия пр.кн.мыши на слайде другой презентации в контекстном меню была строка "вставить слайд" и отрабатывала специальная вставка -> объект слайд. Макрос должен быть рабочим. Если в буфере не слайд,а, например, текст - то п. контекстного меню "вставить слайд" должен быть неактивным. Если это делается не через макрос - предложите вариант.

Срок - 2 дня.

13 лет назад
0605
Дима 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
WizarD_89
Ильмир 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
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