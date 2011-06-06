Нужно настроить движок, сделать систему баллов, возможность заливать видео лекции. Научить, как правильно создавать тесты, лекции. Глобальный учет баллов каждого студента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать графический каталог для интернет-витрины, аналогичный quelle.ru или что-то подобное. Можно использовать галерею JQuery. Сайт работает на: OpenCart.
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