Интернет-магазин с админкой

$300
Веб-программированиеЗакрыт22 заявки345 просмотров
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Нужен интернет магазин одежды, функционал - каталог, с подразделами, у каждой позиции есть текстовое описание, цена, 1 главная фотография, 3 второстепенных уменьшенных с увеличением. В каталоге должна быть лента последних просмотренных товаров. Заказ осуществляется через корзину без регистрации с отправкой данных заказа на электронную почту. Также должен быть модуль добавления статей.

Нужно только программирование на .php, без вёрстки, удобная панель администрирования.

13 лет назад
sharmelles
Екатерина 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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