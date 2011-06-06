Интернет-магазин с админкой

Нужен интернет магазин одежды, функционал - каталог, с подразделами, у каждой позиции есть текстовое описание, цена, 1 главная фотография, 3 второстепенных уменьшенных с увеличением. В каталоге должна быть лента последних просмотренных товаров. Заказ осуществляется через корзину без регистрации с отправкой данных заказа на электронную почту. Также должен быть модуль добавления статей.

Нужно только программирование на .php, без вёрстки, удобная панель администрирования.