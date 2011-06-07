Настройка и обучение Moodle

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки181 просмотр
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Нужно настроить движок, сделать систему баллов, возможность заливать видео лекции. Научить, как правильно создавать тесты, лекции. Глобальный учет баллов каждого студента.

12 лет назад
biotok
Влад 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
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