Настройка и обучение Moodle

Разыскивается стабильный опытный программист для регулярной работы по доработке существующих и разработке новых сайтов на основе Joomla, Wordpress, Bitrix, а также кастомных php-скриптах. Можно рассматривать, как постоянную частичную или полную занятость. Обращаться лучше всего на email|google-talk: [email protected] или ...
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Нужно настроить движок, сделать систему баллов, возможность заливать видео лекции. Научить, как правильно создавать тесты, лекции. Глобальный учет баллов каждого студента.
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