Установка системы приема платежей

$40
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Необходимо получить формальный аттестат и подключить сервис приема платежей a1pay.ru на сайт коллективных покупок, аналогичный группону.

13 лет назад
igor_ko
Игорь 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад