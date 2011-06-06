Распарсить *, собрать базу в виде title;duration;thumburl;embedcode;category где: title тайтл мувика duration длина мувика thumburl тумба мувика embedcode ембед код мувика category категория мувика * домен тому кто будет выполнять
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Исправить кодировку в РНР скрипте формы обратной связи.
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