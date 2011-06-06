Написать скрипт файлообменника

Веб-программированиеЗавершен1 заявка150 просмотров
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Скрипт хостинга файлов с партнёрской программой

13 лет назад
AgamiLait
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
blud73
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$800
30 дней
Отлично справился с заданием, всё выполнил добросовестно. Приятен в общении. Рекомендую всем. Работали поэтапно то есть: Разделили всю работы на этапы. Этап выполнил - получил оплату и т.д.
Отличный заказчик! Приятно работать, четкое ТЗ, своевременная оплата.
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