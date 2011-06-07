Привести в порядок каталог на сайте

Веб-программированиеЗавершен2 заявки130 просмотров
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Привести в порядок каталог на сайте http://hss.gid-media.by/?page_id=4

в частности, сделать чтобы, описание, цены, названия и тд выводились во все товарах одинаково.

Сайт работает на wp, установлен WP e-Commerce.

13 лет назад
rikk911
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Vovanada
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель. Понравилось работать с ним.
Хороший заказчик. сделал предоплату, четко поставил задания. в ходе работы появились другие пожелания, так сразу сказал, что доплатит. советую!