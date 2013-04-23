Vovanada

Владимир Vovanada

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка сайтов на Wordpress, CodeIgniter, Modx. Написания парсеров.

Отзывы заказчиков

A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$65
10 баллов
10 лет назад
Установка сайта на wordpress
WordPress
Работа выполнена
Все ок
Ответный отзыв
Hsite2k
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
9 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Росицкий Владимир (Vovanada)
Получил скрипт, соответствующий моему ТЗ. Работой доволен.
Хороший заказчик! Были некоторые задержки с моей стороны, но Дмитрий отнесся к этому с пониманием! Благодарен за сотрудничество!
Ответный отзыв
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)
$400
10 баллов
12 лет назад
Прикрутить верстку на сайт
Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик! Своевременная оплата и адекватные правки в процессе работы. Советую!
Ответный отзыв
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Плагин синдикации RSS под WordPress
WordPress
Владимир - прекрасный специалист: успешно разобрался в чужом коде и внес все необходимые изменения. Спасибо за сотрудничество!
Хороший заказчик. Четкое задание, оплата за дополнительные доработки по модулю. Советую!
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hustla
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Адаптировать вёрстку под MODx или Danneo
MODX
Отличный , адекватный исполнитель. Рекомендую.
Хороший заказчик. Понятная постановка задачи, почти моментальная реакция на вопросы по сайту. Моментальная оплата после выполнения задания. Надеюсь на продуктивное сотрудничество и далее. Советую!
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