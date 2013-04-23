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Отзывы заказчиков
$65
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Работа выполнена
Ответный отзыв
Все ок
$100
9 баллов
11 лет назад
Получил скрипт, соответствующий моему ТЗ. Работой доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Были некоторые задержки с моей стороны, но Дмитрий отнесся к этому с пониманием! Благодарен за сотрудничество!
$400
10 баллов
12 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Своевременная оплата и адекватные правки в процессе работы. Советую!
$200
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Владимир - прекрасный специалист: успешно разобрался в чужом коде и внес все необходимые изменения. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое задание, оплата за дополнительные доработки по модулю. Советую!
$300
10 баллов
12 лет назад
MODX
Отличный , адекватный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Понятная постановка задачи, почти моментальная реакция на вопросы по сайту. Моментальная оплата после выполнения задания. Надеюсь на продуктивное сотрудничество и далее. Советую!
Веб-программирование
17 отзывов(-1)
от $50
от 1 дня
#272
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $400
от 7 дней
#264
HTML-верстка
3 отзыва
от $30
от 1 дня
#793
Интернет-магазины
1 отзыв
от $600
от 7 дней
#269
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $250
от 7 дней
#4925