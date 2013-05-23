Прикрутить верстку на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки190 просмотров

Есть верстка, есть сайт. Надо прикрутить.

Движок любой.

Также к сайту надо прикрутить 2 xml файла с товарами, эти xml файлы периодически надо будет забирать с партнерок ( партнерки admitad.com и actionpay.ru). В этих xml файлах некоторые товары будут пересекаться, надо будет формировать один xml в которых товары уже не будут повторяться.

Просто пишите кто готов взяться и примерную цену. Затем уже с выбранным исполнителем обсудим подробности и более точную цену.

12 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

Vovanada
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$400
10 дней
Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик! Своевременная оплата и адекватные правки в процессе работы. Советую!
Agensy_IsraWeb
Влад 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Vovanada
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
Agensy_IsraWeb
Влад 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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