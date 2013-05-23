Прикрутить верстку на сайт

Есть верстка, есть сайт. Надо прикрутить.

Движок любой.

Также к сайту надо прикрутить 2 xml файла с товарами, эти xml файлы периодически надо будет забирать с партнерок ( партнерки admitad.com и actionpay.ru). В этих xml файлах некоторые товары будут пересекаться, надо будет формировать один xml в которых товары уже не будут повторяться.

Просто пишите кто готов взяться и примерную цену. Затем уже с выбранным исполнителем обсудим подробности и более точную цену.