Проблема прокрутки в Google Maps 3 Infowindow

Вот проблема

https://docs.google.com/file/d/0BxQa7TYe2TcDY2tzN3AyTHNyamM/edit?ups=drive_web

Малое расширение экрана (1200 на 700 допустим) вызывает такую прокрутку.

Путем хитропоиска по инету, был найден хак

google.maps.event.addListener(infowindow, 'domready', function() {

document.getElementById('boardpopup').parentNode.style.overflow='visible';

document.getElementById('boardpopup').parentNode.parentNode.style.overflow='visible';

});

Также в сам див, вставляющийся с помощью скриптов, внедрен стиль

style="position:relative !important; bottom:200px !important"

Который хоть как-то убирает прокрутку и заставляет это окно подвинуться нормально (само окно тоже обладает активностью, там можно кликать, события навешены и разные эффекты скрытия/показа блоков).

Итого

1. Без хаков по горизонтали и вертикали прокрутка, которая не нужна.

2. С хаками все неплохо, но подложка (infowindow) не ресайзится, ибо там автоматический ресайз из коробки от Гугл Мэпс.

Нужно решить этот вопрос. Мы за ценой не постоим, как говорится.