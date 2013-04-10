Проблема прокрутки в Google Maps 3 Infowindow

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Вот проблема

https://docs.google.com/file/d/0BxQa7TYe2TcDY2tzN3AyTHNyamM/edit?ups=drive_web

Малое расширение экрана (1200 на 700 допустим) вызывает такую прокрутку.

Путем хитропоиска по инету, был найден хак

google.maps.event.addListener(infowindow, 'domready', function() {

document.getElementById('boardpopup').parentNode.style.overflow='visible';

document.getElementById('boardpopup').parentNode.parentNode.style.overflow='visible';

});

Также в сам див, вставляющийся с помощью скриптов, внедрен стиль

style="position:relative !important; bottom:200px !important"

Который хоть как-то убирает прокрутку и заставляет это окно подвинуться нормально (само окно тоже обладает активностью, там можно кликать, события навешены и разные эффекты скрытия/показа блоков).

Итого

1. Без хаков по горизонтали и вертикали прокрутка, которая не нужна.

2. С хаками все неплохо, но подложка (infowindow) не ресайзится, ибо там автоматический ресайз из коробки от Гугл Мэпс.

Нужно решить этот вопрос. Мы за ценой не постоим, как говорится.

12 лет назад
Cord
37 лет
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад

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