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Проблема прокрутки в Google Maps 3 Infowindow
Вот проблема
https://docs.google.com/file/d/0BxQa7TYe2TcDY2tzN3AyTHNyamM/edit?ups=drive_web
Малое расширение экрана (1200 на 700 допустим) вызывает такую прокрутку.
Путем хитропоиска по инету, был найден хак
google.maps.event.addListener(infowindow, 'domready', function() {
document.getElementById('boardpopup').parentNode.style.overflow='visible';
document.getElementById('boardpopup').parentNode.parentNode.style.overflow='visible';
});
Также в сам див, вставляющийся с помощью скриптов, внедрен стиль
style="position:relative !important; bottom:200px !important"
Который хоть как-то убирает прокрутку и заставляет это окно подвинуться нормально (само окно тоже обладает активностью, там можно кликать, события навешены и разные эффекты скрытия/показа блоков).
Итого
1. Без хаков по горизонтали и вертикали прокрутка, которая не нужна.
2. С хаками все неплохо, но подложка (infowindow) не ресайзится, ибо там автоматический ресайз из коробки от Гугл Мэпс.
Нужно решить этот вопрос. Мы за ценой не постоим, как говорится.
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