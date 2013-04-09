Сверстать шаблон LP на вебинар

Необходимо создать новый современный шаблон страницы захвата на вебинар. Блоки, которые в нем будут - как на широко разрекламированной странице http://4winners.ru/7effskills.html

Создать страницу нужно на джастклике как html шаблон, чтобы потом его можно было использовать повторно, лишь меняя некоторые элементы.

Обязательны: кастомный фон, нестандартная джасткликовская форма подписки (какой код нужно будет вставить на эту страницу - я укажу).

Если у вас есть каталог таких страниц захвата - вообще супер!