Верстка главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок252 просмотра

Добрый день, нужно отвесртать операвтивно страницу. Тексты - текстами, на кнопкам тоже чтобы тексты картинками.

12 лет назад
Flashik
Сергей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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