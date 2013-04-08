Верстка шаблона под joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки150 просмотров

Подробности:

Сверстать шаблон под joomla 1.5

модули:

слайд jQuery в шапке, Virtuemart,

подобрать также и сверстать отображение модулей типа: хит продаж новинка и случайные коллекции

Подробности в личку

Пишите вилку цен и примеры

JoomlajQuery
12 лет назад
greendark
Григорий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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