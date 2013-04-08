Нужен человек, можно новичок, дня верстки различных шаблонов для сайтов-визиток. Шаблоны должны быт современные и адекватная цена.
Верстка шаблона под joomla
Подробности:
Сверстать шаблон под joomla 1.5
модули:
слайд jQuery в шапке, Virtuemart,
подобрать также и сверстать отображение модулей типа: хит продаж новинка и случайные коллекции
Подробности в личку
Пишите вилку цен и примеры
Заявки фрилансеров
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